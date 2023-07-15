



Прокурор МУС прокомментировал возможный визит Путина в ЮАР

Южно-Африканская республика должна "поступить правильно", соблюдая международное право, и выдать суду Владимира Путина, если тот приедет на саммит БРИКС в августе. Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, комментируя возможный визит Путина в ЮАР CNN.



"Южная Африка десятилетиями страдала от преступлений против человечества, преступлений апартеида, и я не думаю, что им нужны мои уроки", – заявил он.

Хан напомнил, что ЮАР добровольно стала участницей Международного уголовного суда.



"Они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что на самом деле состоится на саммите БРИКС и отреагируем соответствующим образом", – сказал прокурор МУС, добавив, что "нужно быть здравомыслящим и готовым к разным сценариям с имеющимися инструментами".



Напомним, 17 марта МУС выдал ордер на арест Путина.

