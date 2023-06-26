



Прокурор: дело 4000 может закончиться обвинительным приговором



Заместитель государственного прокурора Нурит Литман в воскресенье прокомментировала заявление судей по делу 4000 о том, что прокуратуре будет трудно доказать факт взятки. Литман сказала: "Это экстраординарное, но не беспрецедентное событие".



Прокурор подчеркнула: "Есть достаточно дел, в которых суд указывал на трудности, и все же дело закончилось обвинительным приговором даже без сделки о признании вины".



Она также сказала: "Мы просто слышим истории о том, что там произошло. Вместо этого я бы рассмотрела возможность публикации официального сообщения о том, что произошло при закрытых дверях, потому что сегодня все равно все на виду". "



Она также добавила, что сообщение о мнении судей не является причиной для автоматической отмены раздела обвинительного заключения. "Прокурор не должен решать, как реагировать на позицию суда. Особенно до того, как суд выслушал и огласил все доказательства", - сказала она. "Позиция обвинения не зависит от конкретного замечания судьи, она зависит от правовой оценки, которая дается до вынесения обвинительного заключения и на протяжении всего дела".







