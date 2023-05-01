



Прокурор: даже если будет достигнуто соглашение - Нетаниягу уйдет из политики

После сообщений о том, что прокуратура и адвокаты Нетаниягу обсуждали возможность закрытия дел против него посредством сделки с правосудием, бывший заместитель государственного прокурора заявил в интервью каналу КАН Бет: "Мне кажется, что Нетаниягу грозит осуждение за несколько преступлений".



В связи с сообщениями о том, что прокурор и адвокаты защиты премьер-министра Биньямина Нетаниягу обсуждали возможность проведения медиации по уголовным делам, бывший заместитель государственного прокурора, адвокат Нурит Литман, дала каналу КАН Бет и прокомментировала это сообщение.

Литман указала на то, что фактически речь идет о сделке по признанию вины, за исключением того, что она проводится под эгидой суда. Обычно, когда защита хочет достичь соглашения о признании вины, она обращается в прокуратуру и просит начать переговоры. Бывают случаи, когда суд предлагает попробовать заключить такое соглашение и передать их судье-посреднику, не имеющему отношения к делу, а бывают случаи, когда об этом просит обвинение. "Обвинение обычно не обращается за посредничеством. Цель посредничества - урегулирование вопроса о признании вины, других целей нет", - сказала она.



Литман уточнила: "Нетаниягу рискует быть осужденным по всем трем обвинениям. Даже если где-то раздаются голоса, что дела развалились... ни одно из этих дел не развалилось, и по-прежнему существует значительный риск осуждения Нетаниягу".



На вопрос о том, может ли прокуратура позволить себе сделку о признании вины, по окончании которой Биньямин Нетаниягу продолжит политическую жизнь, она ответила: "На мой взгляд, это несколько теоретический вопрос, потому что я не верю, что существует какая-либо возможность урегулирования сделки о признании вины, которая означала бы, что Нетаниягу продолжает политическую жизнь. Сегодня он обвиняется в преступлении, связанном со взяточничеством, и в трех преступлениях, связанных с нарушением доверия. Даже если только одно такое преступление останется в сделке о признании вины, это уже позорное преступление, и он не сможет продолжать политическую жизнь в течение семи лет", - сказала она.