



Прокуратура закрыла дело против Офера Касифа

Прокуратура решила прекратить расследование в отношении депутата Кнессета Офера Касифа, который в августе прошлого года провел демонстрацию у могилы пророка Шмуэля в Иерусалиме и обратился к находившимся там арабам: "Я заверяю вас, что мы продолжаем борьбу против оккупации и против этих грязных людей, и вместе мы победим".



Сразу же после этих слов левые активисты и палестинцы атаковали евреев с израильским флагом.



В сообщении, направленном прокуратурой в организацию "Бецалмо", говорится, что "заместитель государственного прокурора Алон Альтман решил не отдавать приказ о начале уголовного расследования в связи с отсутствием оснований для установления уголовного подозрения, которое оправдывало бы начало расследования".



В сообщении также говорится, что "в словах члена Кнеесета, как они представлены в отснятой документации, нет никаких положительных признаков того, что Офер Касиф обращается к евреям, говоря, что он продолжит борьбу со всеми этими "грязными людьми", и показывает рукой назад. Однако неизвестно, на кого указывает его рука. Более того, Касиф продолжает говорить, что "это не борьба между евреями и арабами, это борьба между теми, кто борется за справедливость, и теми, кто совершает преступления. Это борьба, и мы будем продолжать бороться на стороне справедливости против преступников". Из этого следует, что его слова направлены против тех, кто, по его мнению, совершает преступления. Таким образом, не похоже, что его слова направлены на конкретное национально-этническое происхождение, как того требует закон, и поэтому не являются "расизмом"