



Прокуратура требует вернуть водителей Нетаниягу на работу

Государственная прокуратура направила ходатайство в суд, в котором говорится, что трое водителей, работавших на Биньямина Нетаниягу, должны быть восстановлены на своих должностях после того, как они были уволены в начале этого года, якобы потому, что они являются свидетелями обвинения в деле премьер-министра о коррупции.



Об этом сообщает Times of Israel.



Требование прокуратуры последовало за тем, как водители подали такой же запрос в суд по трудовым спорам на прошлой неделе.



"Все распоряжения, которые были изданы об изменении должности, службы и статуса водителей в аппарате [премьер-министра] в нарушение ограничений, установленных в договоренности о конфликте интересов руководителя аппарата, подлежат отмене", - говорится в завлении.



Ранее заместитель юридического советника правительства Гиль Лимон заявил, что увольнение водителей кортежа премьер-министра, которые проработали более двадцати лет, должно быть отменено.