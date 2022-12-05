



Прокуратура требует ужесточить наказание бедуину, изнасиловавшему 10-летнюю



Прокуратура объявила , что подаст апелляцию в БАГАЦ на приговор бедуину, который совершил сексуальные преступления в отношении 10-летней девочки и проник в ее дом на юге страны около двух лет назад.



В заявлении прокуратуры говорится, что "ввиду крайней тяжести правонарушений, уважаемый окружной суд ошибся, когда на практике придал слишком большое значение реабилитационным процедурам, через которые прошел этот подсудимый".



Житель юга был осужден за попытку содомии и непристойный акт, а также за преступление, связанное с проникновением в жилище. Это произошло после того, как около двух лет назад, когда ему было 17,5 лет, он проник в дом в Рамат Ха-Негев и совершил сексуальные преступления в отношении девочки.



Отец девочки говорит: "Мы рады, что давление общественности смогло возыметь эффект. Мы надеемся, что после этой истории во всех случаях в будущем произойдут изменения к лучшему. С Божьей помощью мы выздоравливаем".



"Я счастлив, что все поднялись на ноги, чтобы защитить ее личное право. Печально, что это не было очевидно. Но, по крайней мере, есть какое-то достижение. Это все еще далеко от того, что, по моему мнению, должно быть. По крайней мере, система демонстрирует свои усилия по исправлению ситуации", - сказал отец.