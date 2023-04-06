



Прокуратура Швеции: подрывников "Северных потоков" установить тяжело

Прокуратура Швеции, которая расследует подрыв российских газопроводов в Балтийском море в прошлом году, считает, что установить, кто именно совершил диверсию, будет сложно, сообщает Reuters.



Взрывы на трубопроводах, соединяющих Россию и Германию, произошли 26 сентября прошлого года в экономических зонах Швеции и Дании. Взрыв в шведской зоне произошел на глубине 80 метров и шведский прокурор отметил, что расследование идет сложно.



"Мы надеемся, что сможем подтвердить, кто совершил это преступление. Но следует отметить, что это, скорее всего, будет сложно сделать, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении шведского прокурора Матса Люнгквиста.



"Мы работаем безоговорочно, перевернув каждый камень и не оставляя ничего на свободу случая", – заверил он.



В настоящее время существует ряд теорий о том, кто и как взорвал трубопроводы, но официальные следствие пока не достигло убедительного прогресса.



"Существует множество информации и сообщений о диверсии по газовым трубам. Очевидно, что этот инцидент стал открытой ареной для различных попыток воздействия. Эти домыслы не влияют на ход расследования, опирающегося на факты и информацию, полученную в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества". с властями Швеции и других стран", - заявил Люнгквист.



