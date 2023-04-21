



Прокуратура самоустранилась от процесса против главы преступного клана Абу Латиф





Источники, посвященные в детали ареста Латифа Абу Латифа, который подозревается в шантаже подрядчика с целью отказа от тендера Министерства обороны на земляные работы, выразили недоумение в связи с решением государственной прокуратуры. Прокуроры решили, что обвинительное заключение по делу будет предъявлено полицией. Дело будет рассматриваться в мировом суде, а не в окружном.



Загадочным и необъяснимым образом именно подразделение Лахав 433 в ближайшие дни предъявит обвинительное заключение по делу о шантаже трех подрядчиков угрозами в адрес главы преступной организации Латифа Абу Латифа. Государственная прокуратура, которая должна выдвигать обвинения в подобных обстоятельствах, особенно когда речь идет о главе преступной организации, самоустранилась от ведения этого дела.



Несмотря на доказательную инфраструктуру, которую удалось создать в национальном подразделении по борьбе с экономическими преступлениями в Лахав 433, прокуратура Северного округа, как уже говорилось, решила отказаться от ведения дела и передать его в ведение отдела обвинений полиции. В результате дело будет рассматриваться в мировом суде Ришон Ле Циона, а не в окружном суде.



На фоне этого загадочного решения следует отметить, что непонятно, почему в прокуратуре нет человека, занимающегося преступной организацией Абу Латифа, как это делалось в прошлом, например, в деле 512, по которому в тюрьму были отправлены знаменитые бандиты. Преступный клан Абу Латифа считается одной из самых значительных криминальных организаций в Израиле.