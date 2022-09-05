Новости » Политика
Прокуратура проведет начальную проверку обвинений против Либермана
05.09.2022 07:37 Аркадий Бочаровский

Прокуратура проведет начальную проверку обвинений против Либермана


13-й канал израильского ТВ сообщил о том, что 4 сентября были проведены консультации юридического советника правительства Израиля Гили Бахарав-Миара с представителями генеральной прокуратуры.

Темой обсуждения были обвинения, выдвинутые против лидера НДИ Авигдора Либермана Йоси Камиса.

По окончании консультаций было принято решение о “проведении некоторых начальных проверок, результаты которых покажут, есть ли ли смысл далее этим заниматься”. Речь не идет о решении  начать предварительное расследование.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы