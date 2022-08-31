



Прокуратура потребовала запретить забастовку учителей



По сообщениям в израильских СМИ , переговоры между представителями профсоюза учителей и министерства финансов продолжались всю ночь на 31 августа.



Тем не менее, соглашения пока достигнуть не удалось.



Вчера, 30 августа, суд по трудовым конфликтам отверг петицию минфина с требованием запретить забастовку учителей 1 сентября. Судья заявил: "Невозможно делать запрос о временном облегчении в качестве части реакции . Как бы государство того не желало, оно должно подать запрос в суд соответствующей инстанции”.



Тем не менее, минувшей ночью было подано новое требование запретить забастовку - на этот раз от прокуратуры. Прокуратура приняла позицию министра финансов Авигдора Либермана и требует судебного запрета забастовки 1 сентября. Одновременно, ответственный за зарплаты в минфине заявил: “Мы достигли границы наших возможностей поисков согласия с учителями”.



В петиции говорится: “Переговоры идут в предвыборный период. Уполномоченный по зарплатам обязан представить соглашение в соответствии с существующими юридическими ограничениями. Профсоюз учителей отверг предложения и предъявил требования, находящиеся за пределами разумного. Сторонам не удалось достигнуть соглашения”.



Петицию о запрете забастовки должно было подать министерство образования, но его представитель заявил: "Мы ни о чем подобном и не думали”. Вместо этого, требование подано прокуратурой - по петиции Ассоциации Производителей Израиля. Как к этому отнесется суд - пока неясно. Профсоюз учителей заявил, что петиция Ассоциации Производителей Израиля “должна быть отвергнута с порога”.

