



Прокуратура отказалась возбуждать дело о подстрекательстве против полиции





После того как демонстранты, выступающие против законодательной реформы, разместили по всему Тель-Авиву плакаты с фотографиями и именами полицейских, участвовавших в акциях протеста в последние недели, полиция Израиля объявила о начале расследования по подозрению в оскорблении государственного служащего, клевете и подстрекательстве к насилию.



Прокуратура сообщила сегодня, 30 июля, полиции, что у нее нет полномочий начинать расследование по подозрению в подстрекательстве, говорится в репортаже канала КАН.



Вчера, 29 июля, участники акции протеста против правовой реформы утверждали, что полицейские атаковали демонстрантов с применением насилия и развесили их фотографии на плакатах с надписью "Осторожно".



Организация жен полицейских заявила, что речь идет о прямом подстрекательстве к насилию против их мужей.