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Прокуратура обжаловала решение о снятии обвинения с Шауля Эловича
06.09.2022 18:55 Алина Груднева

Прокуратура обжаловала решение о снятии обвинения с Шауля Эловича

Прокуратура подала апелляцию в БАГАЦ на решение Окружного суда Тель-Авива об отмене двух обвинений против Шауля Эловича по делу Безек и его сына.

 
Уточняется, что обвинительный акт раскрывает серьезную схему мошеннических действий, совершенных против Безек и инвесторов ответчиками, которые нарушили свои обязательства, получив информацию, содержащую конкурентное преимущество при ведении переговоров.
 
Прокуратура полагается, что суд ошибся в своем заключении. В июле прошлого года суд постановил снять обвинения с Эловича.
 
 "Суд ошибся в своем заключении", — сказано в уведомлении об апелляции.

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