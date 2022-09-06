



Прокуратура обжаловала решение о снятии обвинения с Шауля Эловича

Прокуратура подала апелляцию в БАГАЦ на решение Окружного суда Тель-Авива об отмене двух обвинений против Шауля Эловича по делу Безек и его сына.

Уточняется, что обвинительный акт раскрывает серьезную схему мошеннических действий, совершенных против Безек и инвесторов ответчиками, которые нарушили свои обязательства, получив информацию, содержащую конкурентное преимущество при ведении переговоров.

Прокуратура полагается, что суд ошибся в своем заключении. В июле прошлого года суд постановил снять обвинения с Эловича.

"Суд ошибся в своем заключении", — сказано в уведомлении об апелляции.