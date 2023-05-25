



Прокуратура Нидерландов возбудила дело против экс-зятя Путина

Прокуратура Нидерландов арестовала участок в пригороде Амстердама, принадлежащего Йориту Фаассену – бывшему мужу дочери диктатора Владимира Путина Марии Воронцовой, сообщают российские СМИ.



Арест земли означает, что против Фаасена возбуждено уголовное дело, говорит юрист Хелен Овер де Линден. Интерес правоохранителей также подтвердил знакомый бывшего зятя Путина. По его словам, поэтому Фассен, недавно прилетавший в Амстердам, был вынужден срочно вернуться в Россию. Однако детали претензий голландских властей собеседник сообщить не смог.



Как выяснили СМИ, арестованным участком долгое время владели структуры друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов. В 2019 году Фаассен купил землю за 450 тыс., а еще через два года подал заявку на строительство там жилого дома и шести офисных зданий.



Фассен занимал заметные должности в российских госкорпорациях и принадлежащих членам ближнего круга Путина компаниях, в том числе был вице-президентом "Стройтрансгаза" и заместителем гендиректора строительной компании "РГ-Девелопмент", основанной бизнесменом Аркадием Ротенбергом.



Как сообщали российские СМИ, Йоррит Фаассен избежал санкций, поскольку его брак с Марией Воронцовой не был зарегистрирован официально. Известно, что они были в отношениях как минимум восемь лет – с 2008 по 2016 год. Фаассен и Воронцова имеют общего сына Романа.



