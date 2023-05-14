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Прокуратура не будет обжаловать приговор по делу Задорова
14.05.2023 16:43 Аркадий Бочаровский

Прокуратура не будет обжаловать приговор по делу Задорова

Государственный прокурор постановил сегодня. 14 мая , что апелляция на приговор окружного суда в Нацерете по делу Романа Задорова подаваться не будет. 

Прокуратура заявила, что "решение было принято после глубокого и тщательного изучения приговора, а также после ряда обсуждений, проведенных государственным прокурором с заместителем государственного прокурора (по уголовным делам), директором уголовного отдела государственной прокуратуры и ее сотрудниками, группой обвинения, которая вела дело, и другими высокопоставленными прокурорами".
 

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