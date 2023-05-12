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Пройдут ли завтра демонстрации против правовой реформы
12.05.2023 19:50 Алина Груднева

Пройдут ли завтра демонстрации против правовой реформы

Организаторы акций протеста против правовой реформы получили ситуационную оценку в сфере безопасности от Службы тыла.

Традиционно, каждую субботу по всему Израилю проходят демонстрации.

В настоящее время, организаторы проводят внутреннюю дискуссию, состоится ли масштабная акция протеста на Каплан в Тель-Авиве.

Соответствующее решение по данному вопросу будет предоставлено позже. Между тем, "Исламский джихад" угрожает обстрелять Тель-Авив в ответ на ликвидацию уже шестого с момента начала операции "Щит и стрела" высокопоставленного члена террористической организации.
 

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