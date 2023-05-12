



Пройдут ли завтра демонстрации против правовой реформы

Организаторы акций протеста против правовой реформы получили ситуационную оценку в сфере безопасности от Службы тыла.



Традиционно, каждую субботу по всему Израилю проходят демонстрации.



В настоящее время, организаторы проводят внутреннюю дискуссию, состоится ли масштабная акция протеста на Каплан в Тель-Авиве.



Соответствующее решение по данному вопросу будет предоставлено позже. Между тем, "Исламский джихад" угрожает обстрелять Тель-Авив в ответ на ликвидацию уже шестого с момента начала операции "Щит и стрела" высокопоставленного члена террористической организации.

