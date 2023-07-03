



Производителя Domestos, Rexona и Lipton внесли в перечень спонсоров войны

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны корпорацию Unilever, которая широко представлена в Украине брендами Domestos, Axe, Rexona, Dove и пр. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



Компания платит значительные налоги в российский госбюджет, тем самым поддерживает экономику агрессора и вносит свой вклад в продолжение войны России против Украины.



В России в Unilever работают более 3000 сотрудников. В 2022 году на долю российского бизнеса пришлось 1,4% оборота Unilever и 2% ее чистой прибыли, которая в 2022 году выросла на 24,9% по сравнению с 2021-м и составила 8,03 млрд евро.



Выручка компании выросла до 60,1 млрд евро (+14,5%). Продажи Unilever выросли во всех категориях, больше всего - продажи косметики (+20,8%).

После полномасштабного вторжения России в Украину Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако за год войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (56 млн евро) в 2021 году до более 9,2 млрд рублей (108 млн евро) в прошлом году.



Также благодаря полученной значительной прибыли (+91%) ООО "Юнилевер Русь" удалось увеличить капитал до 34,5 млрд рублей в 2022 году с 25,3 млрд рублей в 2021 году, или на +37%. "Юнилевер Русь" заплатила около $50 млн налогов в бюджет РФ за 2022 год.



Unilever заявила, что позиция компании не изменилась в отношении ведения бизнеса в России, однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы - операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.



"Unilever не может выступать против войны, параллельно способствуя военной машине Путина. Мы внесли эту компанию в перечень международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет России помогают финансировать войну против Украины и могут таким образом даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников. Unilever должна покинуть Россию сейчас, или история запомнит ее соучастие в этой войне", - прокомментировал председатель НАПК Александр Новиков.