



Произраильский сенатор Бен Кардин заявил, что не будет добиваться переизбрания

Сенатор-демократ Бен Кардин из Мэриленда объявляет, что он не будет добиваться переизбрания в конце своего третьего срока в 2024 году, что спровоцирует то, что, вероятно, станет высококонкурентным первичным отбором, чтобы заменить его в штате, склоняющемся к синим.



“Я горжусь всем, что я сделал для Мэриленда. Я отдал свое сердце и душу нашему великому штату, и я благодарю жителей Мэриленда за то, что они доверяли мне как вашему представителю все эти годы”, — говорится в заявлении 79-летнего мужчины.



Кардин работает в Сенате с 2006 года, когда он получил место, заменив уходящего в отставку демократа Пола Сарбейнса. До этого он был конгрессменом, который представлял большую часть Балтимора и несколько близлежащих пригородов, выиграв свою первую гонку за домом в США в 1986 году.



Кардин был одним из самых ярых сторонников Демократической партии американо-израильских отношений на протяжении 36 лет своего пребывания в Конгрессе.



Кардин также был среди небольшой горстки сенаторов-демократов, проголосовавших против ядерной сделки с Ираном в 2015 году. В 2017 году Кардин выступил соавтором израильского Закона о борьбе с бойкотом, направленного против предприятий, бойкотирующих еврейское государство и его поселения в Иудее и Самарии.



Однако законопроект так и не был принят из-за опасений демократов по поводу потенциального вреда правам на свободу слова. В том же году Кардин выступил соавтором резолюции Сената, возражающей против решения администрации Обамы воздержаться при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН, критикующей израильские поселения.



Однако совсем недавно Кардин раскритиковал усилия правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу по радикальному пересмотру судебной системы.



“Я умоляю его не отворачивать свою страну от демократии, а вернуться к корням и ценностям, благодаря которым его страна процветала и росла, — говорится в заявлении. - Еще есть время скорректировать курс и поставить долгосрочное здоровье израильской демократии выше краткосрочной личной власти. Америка останется другом и союзником Государства Израиль. Это самая сильная демократия на Ближнем Востоке”.



