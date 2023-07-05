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Проходят протесты в ответ на увольнение начальника полиции Тель-Авива
05.07.2023 21:31 Наталья Богинская

Проходят протесты в ответ на увольнение начальника полиции Тель-Авива

Сегодня вечером в нескольких городах проводятся акции протеста в ответ на отстранение от должности начальника полиции Тель-Авива Амихая Эшеда.

Несколько сотен демонстрантов сейчас проходят на улице Каплан в Тель-Авиве.

Организаторы говорят, что уход Эшеда, из-за его отказа более жестко бороться с протестами против правительства, является последним ударом по израильской демократии в дополнение к “ураганным усилиям по продвижению законопроектов о перевороте, роспуску Израильской коллегии адвокатов, аннулированию теста на “разумность” для государственных решений” и многое другое.

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