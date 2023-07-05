Проходят протесты в ответ на увольнение начальника полиции Тель-Авива
Сегодня вечером в нескольких городах проводятся акции протеста в ответ на отстранение от должности начальника полиции Тель-Авива Амихая Эшеда.
Несколько сотен демонстрантов сейчас проходят на улице Каплан в Тель-Авиве.
Организаторы говорят, что уход Эшеда, из-за его отказа более жестко бороться с протестами против правительства, является последним ударом по израильской демократии в дополнение к “ураганным усилиям по продвижению законопроектов о перевороте, роспуску Израильской коллегии адвокатов, аннулированию теста на “разумность” для государственных решений” и многое другое.
קפלן עכשיו🚨🚨🚨— Josh Drill (@drill_josh) July 5, 2023
צאו לרחובות🚨🚨🚨 pic.twitter.com/7AeoJ8omxT