



Прогресс в переговорах по достижению компромисса в правовой реформе





Значительный прогресс достигнут в переговорах о компромиссном наброске между сторонниками правовой реформы и ее противниками. Об этом сообщает газета Исраэль Ха Йом, которая утверждает, что переговоры ведутся неформально, вдали от глаз общественности.



Официальный представитель, информированный о деталях переговоров, сказал: "Был достигнут значительный прогресс, соглашение было достигнуто по большинству вопросов. Достижение полного контура реформы - вопрос нескольких дней, а не недель". Однако, - отмечает источник, - до сих пор остаются серьезные разногласия по вопросу о составе комитета по отбору судей. В этом вопросе нет уверенности, что удастся достичь согласованного компромисса.