



Прогресс на переговорах по судебной реформе

Сегодня, 17 апреля, переговоры по реформе судебной системы возобновились. Израильские СМИ сообщают о том, что был достигнут определенный прогресс.



Партия Махане Мамлахти разъяснила, что для них "те же результаты могут быть достигнуты при существующем составе комитета - с определенными поправками".



Предлагаемые поправки заключаются в том, чтобы закрепить в законе статус представителя оппозиции и чтобы один из представителей Ассоциации адвокатов выступал от имени коалиции, а второй - от имени оппозиции.



Хотя между сторонами до сих пор нет соглашения, циркулирующие предложения отражают прогресс в переговорах. Кроме того, источники в оппозиции заявляют: "Нам нужно изучить предложение коалиции".



Напомним, что коалиция предложила, чтобы в составе комитета по отбору судей было по пять представителей от каждой стороны + судья БАГАЦа или окружной судья в отставке. Тот факт, что ассоциация адвокатов вернулась за стол переговоров относительно состава комитета по отбору судей, является значительным достижением для ассоциации адвокатов и ее председателя Амита Бахара.