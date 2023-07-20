



Программа "Сил Каплан" на период после принятия закона о разумности



Вслед за передачей закона об ограничении оснований разумности на рассмотрение Кнессета “Силы Каплан” объявили, что в субботу, 22 июня, в Тель-Авиве состоится грандиозная демонстрация на перекрестке Каплан.



Кроме того в 150 местах по всей стране пройдут демонстрации под лозунгом: "Диктатура должна быть остановлена".



Организаторы заявляют: "То, что мы увидели сегодня утром в комитете по законодательству - это подготовка к растерзанию народа, если законодательство пройдет в этот понедельник. Начнется распад Государства Израиль. Мы призываем все демократические силы Израиля выйти на протест в ближайшую субботу".