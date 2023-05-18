



Программа министерства просвещения по борьбе с нехваткой учителей

Последние три месяца министерство просвещения Израиля работает над планом по решению проблемы нехватки учителей. В рамках плана министерство попытается привлечь учителей в систему новыми и креативными способами. В рамках программы 50 органов местных властей предложат жителям с академическими степенями ускоренную программу обучения, чтобы они могли преподавать уже в сентябре этого года.



Кроме того, солдаты Корпуса образования, освобожденные от службы, смогут получить сокращенную степень в области образования. В настоящее время министерство создает специальную компанию по трудоустройству, которая будет принимать всех желающих преподавать и сопровождать их до распределения и устройства в школы, для чего создан специальный веб-сайт.



Интересным направлением, которое будет рассматриваться в рамках программы, является гибкая занятость - граждане, желающие совмещать преподавание со своей работой, смогут это сделать. Офис позволит желающим вести разовые уроки по несколько часов в неделю (или больше) по своей специальности. Например, работники сферы высоких технологий, которым было бы интересно раз в неделю преподавать в компьютерном классе, смогут это делать.



Программа также предложит тем, кто имеет опыт обучения, например, старшим инструкторам молодежных движений и ведущим семинаров, включиться в преподавательскую деятельность - при этом накопленный ими стаж будет учитываться при начислении зарплаты. Также выяснилось, что министерство свяжется со всеми пенсионерами системы образования, которые хотят вернуться к преподаванию, и предложит им сделать это, а также будет запущена кампания по набору учителей во всех различных СМИ.



Министр образования Йоав Киш прокомментировал нехватку учителей и специальную программу: "Мы увидели, что в 15% школ, где есть нехватка учителей, не хватает как минимум шести учителей. Это значительная и очень сложная нехватка. Мы разработали полный план действий, который максимально задействует все возможности в ближайшие месяцы, чтобы 1 сентября мы были максимально подготовлены к предстоящему учебному году".