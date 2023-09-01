



Кандидат республиканец предложит России прекратить военный союз с Китаем

Чтобы решить растущий вызов Китая, важно не допустить, чтобы Россия “упала на колени” перед Пекином, заявил в четверг кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.



Рамасвами сообщил Fox News, что как президент США он предложит заморозить нынешние линии контроля между Украиной и Россией, возьмет на себя твердое обязательство, что НАТО не примет в свой состав Украину, и отменит санкции. Взамен России придется выйти из военного союза с Китаем.



“У меня есть очень четкое видение. Я бы заключил сделку, на которую Путин бы согласился.Она на самом деле продвигает американские интересы, так что Соединенные Штаты одержат победу. Вот что бы я сделал”, – ответил Рамасвами на вопрос, как он остановит войну в Украине.



“России необходимо выйти из военного союза с Китаем. Прямо сейчас мы еще больше подталкиваем Россию в руки Китая. Военный союз России и Китая – это самая большая угроза для Соединенных Штатов”, – заявил Рамасвами. “Оторвать Россию от Китая и заставить ее убрать свое военное присутствие в Западном полушарии. Уйти из Западного полушария. Возобновить экономические отношения с Россией, вот как мы это сделаем”, – добавил он.



Кандидат в президенты США считант, что причина, по которой Китай сегодня более ценен для России, заключается в том, что США неправомерно отрезали ее от Запада, разбомбив первый и второй трубопроводы “Северного потока” и наложив санкции на Россию.



“Поэтому, если мы сможем возобновить экономические отношения Запада с Россией, у России будет меньше причин для партнерства с Китаем. Если присмотреться, в броне этих отношений также есть трещины”, – уверен Рамасвами.



