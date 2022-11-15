



Прогноз от Нетаниягу: правительство будет "скоро" сформировано

Биньямин Нетаниягу предсказывает, что новое правительство будет сформировано "скоро".



Так Нетаниягу ответил на вопрос журналистов в Кнессете, сообщает Times of Israel. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что коалиционные переговоры буксируют.



Лидер "Ликуда" пообещал быстро сформировать правительство после того, как его партия и ее союзники получили большинство мест в Кнессете на выборах, прошедших 1 ноября. Однако, Нетаниягу столкнулся с препятствиями на фоне разногласий со своими партнерами по поводу разделе министерских портфелей.



По данным 12-го канала израильского ТВ, завтра переговорщики от партии "Ликуд" должны завтра встретиться со своими коллегами из блока "Религиозный сионизм", чей лидер Бецалель Смотрич требует либо портфель министерства финансов, либо портфель минобороны.