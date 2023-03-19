



Прогноз: низкие температуры и дожди до северного Негева

Очередное изменение погоды: сегодня (воскресенье) на севере и в центре страны будет дождливо и холодно. Пик системы дождей ожидается со второй половины дня до утра понедельника. Температура опустится ниже среднесезонной.



Прогнозируемые температуры на сегодня: в Иерусалиме до 11 градусов, в Кацрин 16 градусов, в Нагарии 15 градусов, в Цфате 15 градусов, в Тверии 20 градусов, в Хайфе 15 градусов, в Тайбе 17 градусов, в Ариэле 11 градусов, в Тель-Авиве 18 градусов, в Реховоте 17 градусов, в Бейт-Шемеше 17 градусов, в Беэр-Шеве 17 градусов и в Эйлате до 23 градусов.



Прогноз на ближайшие дни: Дожди продолжатся до понедельника. Гром, молнии и град будут сопровождать нас в эти дни. В южном регионе мы увидим сильные ветры и пыльные бури. Существует опасение наводнений, главным образом в ручьях Мертвого моря и в Иудейской пустыне. Существует также вероятность наводнений в северных горах.



Начиная с полудня понедельника, тенденция будет постепенно ослабевать. Во вторник мы увидим повышение температуры, хотя она все еще будет ниже средней сезонной. Тенденция к повышению температуры сохранится и в среду. С четверга погода будет жарче, чем обычно.