



Прогноз: Джонсон может вернуться в кресло премьера через год

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может вернуться на Даунинг-стрит к следующему Рождеству.



Такое мнение выразила одна из его активных сторонниц Надин Доррис, которая считает, что консерваторы могут вернуть Джонсона. Об этом сообщает The Mirror.



Она отметила, что депутаты-консерваторы встревожены тем, что на следующих выборах они будут изгнаны избирателями.



"Я думаю, что есть шанс, что если результаты опросов будут продолжать снижаться к этому времени, в следующем году мы снова увидим Бориса Джонсона на Даунинг-стрит", - заявила Доррис.