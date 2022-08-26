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Профсоюз учителей ужесточил запрет на участие в подготовке к учебному году
26.08.2022 07:32 Александр Юзовский

Профсоюз учителей ужесточил запрет на участие в подготовке к учебному году

На фоне очередных неудавшихся переговоров с минфином, профсоюз учителей ужесточил запрет учителям, воспитателям и директорам участвовать в мероприятиях, связанных с подготовкой к началу учебного года.

Согласно информации walla, теперь запрет распространяется и на работников системы образования для детей с особыми потребностями.

Отмечается, что профсоюз сделал исключение для мероприятий, в которых принимают участие министр просвещения Ифат Шаша-Битон и гендиректор министерства Далит Штраубер.

Стоит подчеркнуть, что работники сферы образования оказались недовольны таким исключением и заявили, что в таком случае лучше бы посвятили время подготовке к открытию учебного года.

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