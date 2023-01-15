



Профсоюз учителей пригрозил новой забастовкой

Председатель Ассоциации учителей Ран Эрез в воскресенье направил письмо всем директорам и учителям средних учебных заведений, в котором пригрозил санкциями.



Как сообщает "Аруц Шева", профсоюз учителей пригрозил устроить новую забастовку.



Ран Эрез в своем письме утверждает, что министерство финансов не выполняет своих обязательств перед учителями.



"Суд обязал государство вести с нами интенсивные и постоянные переговоры, беспристрастно и добровольно, с целью подписания с нами совместного соглашения об улучшении заработной платы и условий труда учителей в системе посленачального образования. До написания этих строк минфин не проводил переговоров. В разговоре с ними 10 января было подтверждено, что они не намерены вести переговоры суд", - пишет Эрез.



Глава профсоюза продолжил: "В свете изложенного выше нам придется возобновить борьбу, и мы подумываем о том, чтобы прекратить молчание, которое мы поклялись хранить. Судя по тому, как идут мертвые переговоры, и по нашему опыту, нет сомнений, что бой вскоре возобновится и продлится долго".