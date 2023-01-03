



Профсоюз госслужащих угрожает забастовкой в ответ на разделение министерств

Профсоюз госслужащих предупредил о готовности начать забастовку в знак протеста против разделения министерств при создании правительства.



В профсоюзе заявляют, что этот шаг не был согласован с работниками министерств, и может негативно отразиться на условиях их труда.



В письме, направленном председателю Гистадрута Арнону Бар-Давиду, лидеры объединения госслужащих просили разрешения объявить состояние трудового конфликта, что позволило бы через две недели начать забастовку, в которой намерены принять участие десятки тысяч госслужащих.