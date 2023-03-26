



Профессор Юваль Ной Харари призвал университеты к забастовке

Профессор, возглавляющий левые протесты против правовой реформы, передал коалиции сообщение, согласно которому ректоры университетов должны будут их закрыть, если правовая реформа пройдет в Кнессете.



"Я не смогу продолжать исследования и преподавать в Израиле, если произойдет переворот", — сказал он на научной конференции Haaretz и Еврейского университета.



Профессор Юваль Ноа Харари , один из лидеров протестов против правовой реформы, сказал в интервью редактору газеты Haaretz, что "надеется, что они примут четкое и недвусмысленное решение о том, что, если правительство продолжит этот грабительский переворот и примет во втором и третьем чтении закон, то университеты будут закрыты".



Харари надеется, что ректоры университетов примут решение, когда соберутся для выработки рекомендаций.



Харари посетовал на закон, который, по его словам, позволит коалиции действовать так, как она считает нужным, без каких-либо ограничений.



"Глубинный смысл законопроекта заключается в снятии единственного ограничения на право коалиции принимать любой закон, который она хочет. Говорят, что есть еще одно ограничение — выборы: если людям не нравятся законы, они идут на выборы и меняют правительство. Но если нет ограничений власти, то и выборы можно изменить". Харари добавил, что "мы видели такое в Турции и Венгрии, в отношении ущерба самим демократическим выборам".



Профессор Харари также сказал, что "можно учредить собрание, в котором будет представлена ​​вся общественность, которое разработает новый договор для израильского общества через 75 лет. Так что независимо от того, какой будет ситуация через десять или двадцать лет, все население Израиля будет чувствовать себя защищенным. Большинство людей имеют огромное право, они могут формировать правительство по своему усмотрению, но этому есть пределы. Неважно какое у вас большинство, даже если у вас 99%, вы не можете отправить один процент в лагеря смерти".

