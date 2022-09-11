



Профессор Трахтенберг: многодетные семьи - угроза Израилю



Известный экономист и глава престижного исследовательского центра INSS озабочен тем, что большая плотность населения угрожает качеству жизни в Израиле.



Трахтенберг говорит: “Патриотический долг сегодня - иметь двух детей и не более”.



В противном случае Трахтенберг видит “все более и более черное будущее”.



Трахтенберг указывает на то, что Израиль находится на третьем месте в мире по плотности населения - после Нидерландов и Южной Кореи, и к 2050 году в стране будет жить 25 миллионов человек.



Трахтенберг говорит: “Феномен большого количества детей - результат Холокоста, экзистенциального страха одного против всех, ранних этапов истории государства. Но концепция, согласно которой вы делаете вклад в сионизм, если у вас много детей была верной 60 лет назад и совершенно неверна сегодня. Она не только неверна, она, на самом деле, угрожает израильскому обществу”.

