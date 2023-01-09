



Профессор права: Израиль может стать следующей Венгрией

В среду, 4 января, новый министр юстиции Ярив Левин объявил о реформе, которая ограничит полномочия Верховного суда Израиля. Увеличится количество политиков в комиссии, выбирающей судей, ограничится возможность Верховного суда отменять законы и решения правительства и будет введена “оговорка о приоритете” (пискат ха-итгабрут), позволяющая Кнессету переписывать судебные решения простым большинством голосов.





Том Гинзбург, почетный профессор международного права Чикагского университета и один из руководителей проекта “Сравнительные конституции”, который анализирует конституции всех независимых национальных государств, считает, что то, что происходит с новой правящей коалицией Израиля, “обостряет его сложные отношения со страной”.



"Если эти предложения будут приняты в Израиле, произойдет предварительная политизация суда, внутренние проверки суда с оговоркой о приоритете, позволят простому большинству восстановить в должности законы, отмененные Верховным судом. Это очень отдаляет такой маятник от независимости и ведет к подотчетности вплоть до возможной политизации суда”, – считает эксперт.



“Вам не нужны суды, которые могут просто устанавливать правила. Они должны реагировать на общество. С другой стороны, вам не нужны судьи, которые настолько чутко реагируют на общество, что основные права непопулярных меньшинств не защищены” – продолжает Гинзбург.



По мнению профессора, “нынешний конфликт будет иметь чрезвычайно высокие ставки для израильского руководства на многие десятилетия вперед”.



“Меня беспокоит, что несколько членов коалиции сами вот-вот предстанут перед судом, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаниягу”, – говорит Том Гинзбург.



“Любая из этих реформ может выглядеть нормально, и можно найти другие страны, которые их провели. Однако это сочетание делает судебную систему чрезвычайно слабой. Когда меняется механизм назначения, чтобы включить больше политиков в эти комитеты, они становятся более политизированными”, – предупреждает эксперт.



Гинзбург опасается, что “может возникнуть ситуация, когда Кнессет, который в настоящее время играет роль в защите прав человека, может выбирать и отменять конкретные дела, что, на мой взгляд, противоречит идее верховенства права. Двумя наиболее известными странами, где такие изменения были приняты, являются Венгрия и Польша, с которыми вы не захотите себя сравнивать. Они могут манипулировать интерпретацией закона в своих собственных политических интересах”.



“Я искренне беспокоюсь о том, останется ли это общество еврейским и демократическим при нынешней коалиции.

Верховенство закона является частью демократии. Этнонационалистическая направленность страны беспокоит меня как еврея, и я надеюсь, что суд останется там, чтобы не допустить ее дальнейшего углубления”, – заключает профессор.