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Профессор Карсо о Нетаниягу: Признаки обезвоживания не проявляются через 24 часа
16.07.2023 08:29 Аркадий Бочаровский

Профессор Карсо о Нетаниягу: Признаки обезвоживания не проявляются через 24 часа


Профессор Рафи Карсо прокомментировал госпитализацию премьер-министра Биньямина  Нетаниягу в интервью радио 103FM.

Карсо сказал: "Я не знаю, что случилось с премьер-министром, но признаки обезвоживания появляются довольно быстро, это не значит, что признаки обезвоживания появляются через 24 часа. Если я вижу человека, который попал в больницу из-за обезвоживания, и через два часа он разговаривает со мной, я бы ожидал, что он подключен к капельнице".

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