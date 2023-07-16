



Профессор Карсо о Нетаниягу: Признаки обезвоживания не проявляются через 24 часа



Профессор Рафи Карсо прокомментировал госпитализацию премьер-министра Биньямина Нетаниягу в интервью радио 103FM.



Карсо сказал: "Я не знаю, что случилось с премьер-министром, но признаки обезвоживания появляются довольно быстро, это не значит, что признаки обезвоживания появляются через 24 часа. Если я вижу человека, который попал в больницу из-за обезвоживания, и через два часа он разговаривает со мной, я бы ожидал, что он подключен к капельнице".