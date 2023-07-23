



Профессор Идит Матот: я не вижу здесь будущего

Профессор Идит Матот рассказала в интервью на 12-м канале Дани Кошмаро о своих опасениях из-за отмены “основания разумности” и продолжения реформы и о том, как они ухудшат проблему здравоохранения в Израиле .



Как будут выглядеть следующие шаги протеста врачей?



"Мы не будем сидеть споконо", - сказала она. "Мы присоединяемся ко всем демонстрациям. Мы все спим с тяжелыми переживаниями. Мне трудно говорить в такой день, и не только мне".



Матот говорит: "3 месяца назад женщина пришла в "Ланиадо" на процедуру IVF. Там выяснили, что она не замужем, и заявили, что не могут проводить лечение бесплодия для тех, кто не состоит в браке. Высокий суд заявил, что это неразумно. Это касается и разрешения на аборт, и принудительной госпитализации. "



"Сейчас это происходит даже при назначениях на должности", - продолжила она. "Должен же быть кто-то, кто может прийти и поставить вопрос - назначают ли их благодаря навыкам или связям?"



Каким Вы видите здесь будущее?



"Я не вижу здесь будущего", - заявила она. "Я считаю, что в этой стране разрушают ценности. Атакуют тех, кто отказывается служить, и называют их отказниками. Они пожертвовали очень многим. Невозможно, чтобы в нашей стране народ жил без демократии.



То есть в будущем Вы не будете жить в Израиле?



"Все может быть", - прозвучало в ответ, и голос ее сорвался. "С болью в сердце, для меня это не простая тема. Папа родился в Израиле, мама - "выпускница Холокоста". Я не хочу, чтобы моя внучка росла в атмосфере, что у женщин нет статуса. Я бы не хотела, чтобы она росла в стране тиранов".