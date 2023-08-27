



Профессор Хецрони: пусть террорист сделает то, что нужно сделать



Прошел год и три месяца с тех пор, как в профессора Амиру Хецрони во время прямой трансляции по интернет-телевидению был брошен стул.



Хецрони получил травмы лица и был срочно доставлен в больницу, и после этого подал заявление в полицию на атаковавшего его16-летнего подростка. Однако недавно Хецрони сообщили, что расследование закрыто и обвинение против бросившего в него стул не будет предъявлено.



המשטרה החליטה לסגור את התיק נגד הבחור שזרק את הכיסא על אמיר חצרוני בשנה שעברה, .אמיר חצרוני הגיב: 'מקווה שהוא יתגייס למג"ב ומחבל יגמור את הסיפור'. pic.twitter.com/9ZeHJCOqIx — ידידיה אפשטיין (@yedidya_epstien) August 23, 2023

Хецрони отреагировал на решение прокуратуры о закрытии дела и требует, чтобы народ вышел на демонстрации. "Никто не протестует в Ашдоде по поводу закрытия дела против этого человеческого ничтожества, которое, даст Бог, пойдет на службу в МАГАВ, а террорист пусть сделает то, что нужно сделать. Тот, кто бросил в меня стул, дело против него закрыли, почему? Отсутствие доказательств, что такое отсутствие доказательств? Есть мать. Она признается, посадите мать и сына на очную ставку, посадите их под стражу, пока сын не признается, и на этом все закончится".