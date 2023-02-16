



Проект резолюции ООН призывает к прекращению огня в Украине и миру

Европейский Союз в среду распространил резолюцию, которая будет вынесена на голосование Генеральной Ассамблеей ООН накануне годовщины вторжения России в Украину, призывая к прекращению боевых действий и установлению мира, обеспечивающего “суверенитет и независимость Украины”.

Во организации, состоящей из 193 членов, нет права вето, поэтому резолюция наверняка будет принята в конце чрезвычайной специальной сессии Ассамблеи 23 февраля.



Хартия призывает к мирному урегулированию споров и заявляет, что все страны должны воздерживаться “от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства”.



Генеральная Ассамблея стала важным органом ООН, занимающимся Украиной, поскольку Совет Безопасности, отвечающий за поддержание международного мира и безопасности, парализован из-за права вето России. Хотя пять предыдущих резолюций ассамблеи по Украине не имеют обязательной юридической силы – в отличие от резолюций совета – они важны как отражение мирового мнения.



В резолюции подчеркивается необходимость обеспечения ответственности за наиболее тяжкие преступления, совершенные в Украине, посредством “справедливых и независимых расследований и судебных преследований на национальном или международном уровне”. Документ призывает “к прекращению боевых действий” и прямо ссылается на “полномасштабное вторжение в Украину” год назад, подтверждая необходимость достижения “всеобъемлющего, справедливого и прочного мира” в Украине “как можно скорее” в соответствии с Уставом ООН.



В проекте содержится призыв к государствам-членам ООН и международным организациям “удвоить поддержку дипломатических усилий” по достижению мира на этих условиях и поддерживать усилия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Предлагаемая резолюция повторяет предыдущее требование Генеральной Ассамблеи, чтобы Россия “немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы” из международно признанных границ Украины.



В документе выражается сожаление о нарушении прав человека и “ужасных гуманитарных последствиях” российской агрессии, включая ее нападения на критические объекты инфраструктуры и выражает “серьезную озабоченность по поводу большого числа жертв среди гражданского населения”.