



Проект метро в Тель-Авиве продвинулся еще на шаг вперед

Проект метро в Тель-Авиве продвинулся еще на шаг вперед - министерский комитет по законодательству одобрил законопроект, оставшийся от прошлого созыва Кнессета.



Продвигаемый министром транспорта Мири Регев и министром финансов Бецалелем Смотричем так называемый "Закон о метро" создаст механизм финансирования и надзора, необходимый для реализации самого амбициозного инфраструктурного проекта Израиля на сегодняшний день.



Хотя законопроект получил широкую поддержку и прошел первое чтение в предыдущем Кнессете, он стал жертвой политических интриг после краха предыдущего правительства и решения о проведении досрочных выборов.



"Ликуд" и "Религиозный сионизм" в то время присоединились ко всем партиям нынешней коалиции, препятствовавшим окончательному принятию законопроекта.



Теперь он одобрен ко второму и третьему — заключительному — чтению на пленуме Кнессета.

