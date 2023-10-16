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Продвижение в Кнессете: отсрочка выборов и ухудшение условий в тюрьмах
16.10.2023 20:07 Алина Груднева

Продвижение в Кнессете: отсрочка выборов и ухудшение условий в тюрьмах

В Кнессете в день открытия зимней сессии выдвинули законопроект об отсрочке муниципальных выборов на три месяца из-за войны.

Изначально они были запланированы на 31 октября. Предположительно, их перенесут на 30 января 2024 года.

Законопроект уже одобрен в первом чтении. Для полного утверждения закона, состоятся второе и третье чтение. Голосование будут проведены до конца текущего месяца.

Кроме того, в первом чтении выдвинули законопроект, позволяющий министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру ухудшать условия содержания террористов в тюрьмах во время боевых действий. Министр стремится заполненной камер. Некоторым заключенным террористам  придется расположиться на матрасах, а не на нарах.

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