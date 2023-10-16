



Продвижение в Кнессете: отсрочка выборов и ухудшение условий в тюрьмах

В Кнессете в день открытия зимней сессии выдвинули законопроект об отсрочке муниципальных выборов на три месяца из-за войны.



Изначально они были запланированы на 31 октября. Предположительно, их перенесут на 30 января 2024 года.



Законопроект уже одобрен в первом чтении. Для полного утверждения закона, состоятся второе и третье чтение. Голосование будут проведены до конца текущего месяца.



Кроме того, в первом чтении выдвинули законопроект, позволяющий министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру ухудшать условия содержания террористов в тюрьмах во время боевых действий. Министр стремится заполненной камер. Некоторым заключенным террористам придется расположиться на матрасах, а не на нарах.