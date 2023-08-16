



Продвигается новая карта районов национального приоритета

Правительство продвигает новую карту районов национального приоритета.



По данным пресс-службы канцелярии премьер-министра, подготовка велась с начала 2023 года.



"Карта позволит министерствам определять приоритеты деятельности и предоставлять государственную помощь дополнительным населенным пунктам на периферии. Новая карта – часть действий правительства по укреплению экономического роста и сокращению неравенства между периферией и центром, обеспечению устойчивости гражданской безопасности страны, стимулированию поселенческого движения, росту населения и улучшению качества жизни в приоритетных районах", - сказано в сообщении.



Уточняется, что в карту войдут населенные пункты 5-го кластера социально-экономического индекса ЦСУ в соответствии с демографическим составом, благосостоянием, образованием, профподготовкой, занятостью и уровнем жизни населения.



"Подавляющее большинство населенных пунктов 5-го кластера получают отрицательные или ниже среднего оценки социально-экономического индекса, отсюда стремление расширить предоставление государственной помощи на большее количество населённых пунктов и таким образом углубить тенденцию к сокращению неравенства в обществе", - добавили в канцелярии.



Предполагается, что новая карта предоставит правительству возможность оперативно реагировать на нужды создаваемых на периферии поселений, оказывать им помощь на ранних этапах строительства и продлить дополнительно на пять лет действие статуса новых населенных пунктов. Более того, будут решены проблемы, связанные с обеспечением безопасности ряда населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения.



"Карта национальных приоритетов - важный инструмент правительства в решении вопросов укрепления периферийных районов, поощрения поселенческого движения в пределах границ страны и преодоления социального неравенства. За минувшие полгода мы проанализировали, как министерства используют этот инструмент, определили имеющиеся недочеты и пути их исправления. Мы круглосуточно работали над тем, чтобы новая карта стала более точной, актуальной и полезной в повседневной работе правительства", - пояснил гендиректор канцелярии.