



Продолжение карьеры: новая работа Нафтали Беннета

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет официально назначен пресс-секретарем организации "Керен Ха Йесод", созданной более 100 лет назад.



"Керен Ха Йесод" - Объединенный фонд для Израиля, является центральным финансовым учреждением Всемирной Сионистской Организации. В этой организации объединены все инвесторы за рубежом (кроме США) для сбора пожертвований на строительство страны.



Ранее сообщалось, что в начале года Беннетт отправится в лекционное турне по всему миру, первой его остановкой станет Австралия, где он прочитает 3 лекции.



Основными целями организации, в которой будет работать Беннет, является "развитие социальной инфраструктуры государства Израиль и обеспечение дальнейшего коллективного будущего еврейского народа". Кроме того, они помогают жертвам терроризма и оказывают помощь молодежи из группы риска. Среди мероприятий и проектов, которые поддерживаются, также укрепление отношений между диаспорой и Израилем.