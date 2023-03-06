



Продлен закон о гражданстве, препятствующий воссоединению семей арабов



Пленум Кнессета одобрил просьбу правительства продлить указом действие закона о гражданстве и въезде в Израиль.



Закон - временное постановление, направлен на предотвращение воссоединения семей между израильскими арабами и палестинцами, проживающими на территориях. Он продлевается на один год до 14 марта 2024 года.



Речь идет о временном законе, принятом Кнессетом в 2003 году во время второй интифады, который призван помешать палестинцам, проживающим на территориях, получить легальный статус в Израиле, и с тех пор его действие продлевается каждый год.

