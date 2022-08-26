



Продажа иранских беспилотников РФ усиливает опасения критиков ядерной сделки

Россия получила сотни иранских беспилотников, которые могут быть использованы в войне против Украины, несмотря на предупреждения США Тегерану не поставлять их, сообщают представители западной разведки.



Пока неизвестно, успела ли Россия уже задействовать беспилотники в войне, но, похоже, что они уже готовы к использованию, сказали чиновники, говорившие на условиях анонимности.



Сообщение о поставке является признаком более тесного военного сотрудничества между давними союзниками.



Эта информация подчеркивает опасения критиков текущих переговоров о том, что Иран должен возобновить соблюдение ядерной сделки 2015 года.



Соглашение между Ираном и США о возвращении к сделке, которая предоставит Ирану миллиарды долларов в виде облегчения санкций в обмен на ограничение его ядерной программы, продвигается вперед.



Противники сделки говорят, что снятие санкций с Тегерана может позволить России усилить военные действия в Украине и обойти санкции, введенные после февральского вторжения, путем перекачки нефти и других товаров через Иран.