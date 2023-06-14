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Процесс запущен: в РФ пытаются запретить смену пола
14.06.2023 18:15 Алина Груднева

Процесс запущен: в РФ пытаются запретить смену пола

В среду, 14 июня, в первом чтении Госдупа РФ приняла законопроект о запрете смены пола.

По данным "Медиазоны", инициативу поддержали единогласно.

Документ предполагает запрет изменения гендерного маркера в документах без операции, которая будет позволена лишь при наличии врожденных аномалий в физиологии.

Более того, авторы проекта предложили запретить гормональную терапию, чтобы сохранить "культурные и семейные ценности России, а также традиционные устои".
 

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