



Процесс запущен: в РФ пытаются запретить смену пола

В среду, 14 июня, в первом чтении Госдупа РФ приняла законопроект о запрете смены пола.



По данным "Медиазоны", инициативу поддержали единогласно.



Документ предполагает запрет изменения гендерного маркера в документах без операции, которая будет позволена лишь при наличии врожденных аномалий в физиологии.



Более того, авторы проекта предложили запретить гормональную терапию, чтобы сохранить "культурные и семейные ценности России, а также традиционные устои".

