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Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен - МИД
29.01.2023 08:32 Ольга Белозерова

Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен - МИД

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что процесс вступления страны в НАТО временно приостановлен.

В интервью местной прессе Билльстрём сказал, что это связано с событиями последних недель, в том числе протестными акциями с сожжением Корана. 

"События последних нескольких недель временно обусловили постановку процесса на паузу", - сказал министр.

Глава МИД Швеции добавил, что правительство пытается сдвинуть процесс "с мертвой точки". 

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