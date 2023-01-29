



Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен - МИД

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что процесс вступления страны в НАТО временно приостановлен.



В интервью местной прессе Билльстрём сказал, что это связано с событиями последних недель, в том числе протестными акциями с сожжением Корана.



"События последних нескольких недель временно обусловили постановку процесса на паузу", - сказал министр.



Глава МИД Швеции добавил, что правительство пытается сдвинуть процесс "с мертвой точки".