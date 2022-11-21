



Процесс передачи Ираном России ракет мог замедлиться

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат предполагает, что в силу определенных дипломатических факторов процесс передачи Ираном России ракет мог замедлиться, но готовиться стоит ко всему. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.



"Возможно, включены какие-то дипломатические ресурсы, переговорные процессы, возможно, какие-то страны на это влияют. Будем надеяться, что террорист не получит этих ракет, это облегчит нашествие. Можем только надеяться, надо готовиться к любым вызовам", — отметил Игнат.



