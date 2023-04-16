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Процесс над Нетаниягу закончится гораздо раньше, чем ожидалось
16.04.2023 13:21 Аркадий Бочаровский

Процесс над Нетаниягу закончится гораздо раньше, чем ожидалось


Израильский журналист Авишай Гринцайг опубликовал сенсационную новость.

Обвинение и защита по делам против премьер-министра Биньямина Нетаниягу договорились об отказе от участия в процессе  более чем 60 свидетелей обвинения.

Значение этого шага - представление дело обвинением закончится примерно через год.

Сразу после этого премьер-министр Нетаниягу даст показания в начале дела защиты.

По оценкам юристов, в этом случае процесс завершится в 2026 году.

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