Процесс над Нетаниягу закончится гораздо раньше, чем ожидалось
Израильский журналист Авишай Гринцайг опубликовал сенсационную новость.
Обвинение и защита по делам против премьер-министра Биньямина Нетаниягу договорились об отказе от участия в процессе более чем 60 свидетелей обвинения.
Значение этого шага - представление дело обвинением закончится примерно через год.
Сразу после этого премьер-министр Нетаниягу даст показания в начале дела защиты.
По оценкам юристов, в этом случае процесс завершится в 2026 году.