



Процесс над Нетаниягу закончится гораздо раньше, чем ожидалось



Израильский журналист Авишай Гринцайг опубликовал сенсационную новость.



Обвинение и защита по делам против премьер-министра Биньямина Нетаниягу договорились об отказе от участия в процессе более чем 60 свидетелей обвинения.



Значение этого шага - представление дело обвинением закончится примерно через год.



Сразу после этого премьер-министр Нетаниягу даст показания в начале дела защиты.



По оценкам юристов, в этом случае процесс завершится в 2026 году.