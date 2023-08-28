



"Проблема номер один": Европе не хватает переводчиков для украинских военных

Главной проблемой тренировки украинских военных в Германии стала нехватка компетентных переводчиков, сообщает издание Financial Times.



По словам ответственного за многонациональную учебную миссию ЕС генерала Мартина Бонна из Нидерландов, переводчики – это "проблема номер один". Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, которые часто испытывают проблемы со знанием необходимой военной лексики.



"Большим вызовом является перевод слов, которые используются в военном или техническом контексте... Слова, которые никто не использует в повседневной жизни", – уточнил Бонн.



Германия – не единственная страна, которая сталкивается с проблемами перевода во время учебных программ.



До конца года 10 тысяч украинских солдат пройдут подготовку в Германии, что является частью более широкой программы Запада по оснащению украинских вооруженных сил танками, артиллерией и системами ПВО, в рамках которой Киев отправил 63 тысячи новобранцев в учебные лагеря в Европе и США.