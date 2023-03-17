



Пробил час: Илана Даян сделала то, "чего не делала никогда"



Икона израильского мэйнстрима и ведущая передачи "Увда" Илана Даян вчера вечером открыла свою передачу резким монологом правовой реформы, продвигаемой правительством Нетаниягу.





В начале своей программы Даян сказала: "Я хочу сделать то, чего никогда не делала. Многие годы я считала, что журналист должен держать свое мнение при себе. Но со вчерашнего вечера стало ясно, куда мы идем. Поэтому сегодня я хочу говорить от всего сердца, и не обязательно как журналист, особенно как Илана, дочь Вильмы и Мордехая, которые приехали сюда из Южной Америки как сионисты и остались, потому что для них, как и для меня, это было самое замечательное место в мире, где можно жить. А также для моих детей, все трое из которых родом из этой страны. Все трое из них намерены сделать здесь свой дом. Я не хочу говорить, что для них все будет хорошо, но они давно научились распознавать, когда я притворяюсь оптимистом".





"Когда это законодательство будет продвигаться вперед, не верьте тем, кто говорит, что все будет хорошо, что права геев, женщин, арабов, репортеров, лекторов, бедных, а позже и харедим и других здесь не пострадают. Откуда я знаю? Потому что я верю большей части того, что говорят Симха Ротман и Ярив Левин, и я вижу, что они делают".



Даян упомянул о крахе президентского плана и сказал: "И сейчас, когда компромисса не видно, задайте себе только один вопрос: Будет ли хоть одна вещь - хоть одна - которую большинство не сможет сделать для меньшинства, после того как этот шаг будет завершен. Затем представьте себя в меньшинстве, в любом меньшинстве. И после того, как вы представите себя, решите, на какой стороне истории вы хотите стоять. И что вы однажды скажете детям зимы 23-го года".