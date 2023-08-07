



Призывы к организации бессрочной всеобщей забастовки в Израиле



Портал ynet сообщает о том, что в сфере экономики организуется инициатива по объявлению о готовности к всеобщей забастовке, не ограниченной по времени, если правительство откажется выполнить решение Высшего суда справедливости. На это также намекалось вчера в заявлении лидеров коалиции - после заявлений о правовой реформе со стороны самого Нетаниягу.



Президент Тель-Авивского университета профессор Ариэль Порат распространил утром 7 августа письмо, в котором содержится прямой призыв к этому. Порат обязуется, что Тель-Авивский университет будет действовать именно таким образом.



"Все руководители органов и организаций страны, как государственных, так и частных, таких как организации работников и работодателей, местные власти, университеты, высокотехнологичные компании, юридические фирмы, должны объединиться и прямо сейчас громко и четко заявить, что если мы достигнем ситуации, когда правительство не подчинится решению Верховного суда, то вся экономика будет остановлена до тех пор, пока правительство не отступит. Такая забастовка - крайний шаг, но нам не удастся его избежать, поскольку диктатура - это еще более крайний шаг", - пишет Порат.



Он поясняет, что сегодня важно, чтобы министры правительства поняли, какую страшную цену заплатят в таком случае граждане всей страны. "Важно, чтобы они понимали, что конституционный кризис может привести, не дай Бог, к гражданской войне. Если мы будем ждать конституционного кризиса, то может произойти то, что произошло с законом об отмене основания разумности: власть дойдет до точки невозврата, когда цена отказа от своих решений и заявлений будет для нее слишком тяжелой. Мы не должны допустить, чтобы правительство дошло до этой точки".

