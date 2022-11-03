



Призывавший топить и сжигать украинских детей вернулся в эфир Russia Today

Это была давно снятая программа. Так журналист Антон Красовский объяснил свое появление в эфире RT.



«Друзья, никто никого никуда не вернул. Это была давно снятая программа. Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться», — сказал Красовский, его слова передает РБК.



Ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прекратила сотрудничество с Красовским после его заявления о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения к России. Провокационное высказывание журналист допустил во время эфира своей программы. Позже глава СК РФ Бастрыкин решил разобраться с этой ситуацией. Позже Красовский извинился за свои резкие высказывания.